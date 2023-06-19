خاص.. مراسلة هامة من إدارة اصدار المركزي بخصوص السيولة.. والمصارف تُعمم التعليمات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الاصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامون بالمصارف بخصوص السيولة .

حيث طالب وبشكل عاجل متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية رفع سقف السحوبات للمواطنين، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع ادارة الاصدار والأقسام التابعة لها للتنسيق معها وإستلام احتياجاتهم من السيولة وتزويد فروعهم بها .

مع تأكيده على إستعدادهم التام للتنسيق في نقل أي شحنات من العملة لكافة المناطق ومدن ليبيا .

وبدورها قامت المصارف بمراسلة فروعها لتقديم مقترحاتهم بطلب السيولة لسد احتياجات الفروع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية