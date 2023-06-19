خاص.. الرقابة على المصارف والنقد المركزي تشدد على توفير السيولة ومتابعة أوضاع المصارف

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعليمات مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الموجهة إلى المصارف وتتمثل في توفير السيولة بكافة الفروع والوكالات التابعة لكم بشكل يومي ومستمر.

والتواصل مع أقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام احتياجاتهم من السيولة، وإرسال شحنات لكافة المناطق، وزيادة عدد الصرافين بكافة الفروع والوكالات ، والمتابعة والإشراف المباشر على أجهزة الصراف الالي ATM’s والتأكد من عملها بشكل جيد وتوفر السيولة بها بشكل يومي.

والتأكيد على التزام كافة العاملين بالمصارف بمواعيد الدوام الرسمي ، والتنسيق مع هيئة أمن المرافق والمنشآت لتوزيع السيولة على كافة الفروع والوكالات .

وطالب “عيسى” خلال المراسلة إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل والعناية اللازمة والتقيد والالتزام بما ذكر أعلاه، وستقوم إدارة الرقابة على المصارف والنقد وإدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بمتابعة أوضاع المصارف لتنفيذ هذه التعليمات بشكل دوري ومستمر.

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