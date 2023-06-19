انخفاض في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، حسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة.

وشهدت اسعار الخضروات انخفاضاً ملحوظاً في اسعار البصل والخيار والطماطم والفلفل الحار والفلفل الاحمر والليمون العصري واستقرار اسعار باقي الخضار. بينما شهدت اسعار الفواكة ارتفاعاً في الكمثري والعنب التركي وتراجعاً نسبياً في سعر التفاح الايطالي والتفاح التركي والعنب التونسي. وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي . وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 :

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