تغيير جديد.. اسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

ننشر اسعار الحديد و الاسمنت و مواد البناء في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وشهدت اسعار الحديد اليوم انخفاضاً في حديد مسلح رقم 12 وحديد مسلح رقم 14 وكذا حديد مسلح رقم 16، كما ارتفعت اسعار الياجور لليوم الثاني على التوالي، فيما انخفضت اسعار الاسمنت المستورد والطوب الاسمنتي (20) واسعار الشرشور.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الحديد و الاسمنت و الطوب و مواد البناء في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023: