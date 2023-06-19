المركزي يعدل ساعات الدوام الرسمي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، تعليماته بتعديل ساعات الدوام الرسمي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يكون يوم السبت الموافق 24 يونيو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، من الساعة 9:00 صباحا، إلى الساعة 13:00 ظهرا، وتكون ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة من 25 يونيو إلى 26 يونيو بالنسبة للموظفين من الساعة 08:30 صباحا إلى الساعة 16:00 مساء، وبالنسبة للجمهور من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 15:30 مساء.

وأوضح المركزي في منشور له أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة من الساعة 9:00 صباحا، إلى الساعة 13:00 ظهرا،

على أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو، والعودة للعمل يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.