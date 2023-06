بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير قطاع الاعمال بشركة المدار “أحمد الدائري”، آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن خدمة السداد الالكتروني في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونياً

ونوقش الاجتماع وجباية رسوم إجراءات المالية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي البرنامج التنفيذي لتوفير خدمة ” سداد ” بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور مستشار الوزير “شذر الصيد” ومدير مكتب شؤون ديوان الوزراة “الطاهر الاشتر”.

The post “الحويج”يبحث مع شركة المدار تفعيل الخدمات الالكترونية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا