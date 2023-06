خاص.. المصرف المركزي يحدد ساعات العمل للمصارف التجارية بمناسبة قرب عيد الأضحى

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن تعليمات المصرف المركزي للمصارف التجارية بتعديل ساعات دوام العمل بمناسبة عيد الأضحى.

حيث شملت التعليمات أن يكون دوام الموظفين داخل المصارف التجارية من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما تكون أبواب المصارف متاحة للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة والنصف ظهرا.

وذكرالمصرف ضمن منشوره أن تكون عطلة الموظفين يوم الأربعاء القادم الخامس والعشرين من شهر يونيو وحتى الاثنين الذي يليه، على أن يكون الثلاثاء يوم عمل عادي.

