خاطب مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين المصارف التجارية لتوفير السيولة النقدية لفروع ووكلاء كل مصرف بشكل يومي ومستمر، التواصل مع قسم الإصدار بالمصرف المركزي لاستلام الاحتياجات من السيولة النقدية.

كما أكد المركزي في مراسلة تحصلت عليها قناة تبادل على المصارف التجارية المتابعة والإشراف على أجهزة الصراف والتأكد من عملها بشكل جيد وتوفير السيولة بها بشكل يومي، إضافة إلى التزام الموظفين بدوام عملهم.

The post خاص..من ضمنها توفير السيولة … “المركزي” يصدر عدة تعلميات للمصارف التجارية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا