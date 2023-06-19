اقتصاد

خاص..من ضمنها توفير السيولة … “المركزي” يصدر عدة تعلميات للمصارف التجارية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

خاطب مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين المصارف التجارية لتوفير السيولة النقدية لفروع ووكلاء كل مصرف بشكل يومي ومستمر، التواصل مع قسم الإصدار بالمصرف المركزي لاستلام الاحتياجات من السيولة النقدية.

كما أكد المركزي في مراسلة تحصلت عليها قناة تبادل على المصارف التجارية المتابعة والإشراف على أجهزة الصراف والتأكد من عملها بشكل جيد وتوفير السيولة بها بشكل يومي، إضافة إلى التزام الموظفين بدوام عملهم.

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