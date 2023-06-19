وزارة المالية تكشف عن التعديلات في رواتب الموظفين بالزيادة خلال شهر يونيو

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر يونيو.

وقالت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية في بيان مقتضب صادر عنها أن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (تعديل درجة) في شهر يونيو 2023م بلغ عددهم 180958 موظف.

وفي شهر مايو كانت الوزارة قد كشفت عن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (ترقية+جدول موحد) بلغ عددهم 60828 موظف، فيما اشارت إلى أن من تم تغيير مسار عملهم في شهر مايو 2023م بلغ عددهم 82989 موظف .

وكانت، وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أحالت يوم أمس إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ” يونيو″ لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضحت أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.