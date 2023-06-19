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قوائم أسماء الافراجات المالية عن قطاع الصناعة مع مرتبات يونيو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد
ننشر قوائم أسماء الافراجات المالية عن قطاع الصناعة لمدينة إجدابيا مع مرتبات شهر يونيو .

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