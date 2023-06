خاص..ميناء بنغازي يكشف “لتبادل” عدد الأغنام التي دخلت للميناء منذ بداية يونيو “6” الجاري

أكد المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري “مفتاح الشهيبي” اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل أنه قبل 5أيام دخلت ناقلة أغنام تحمل مايقارب 8500 غنم.

وأضاف “الشهيبي” ضمن تصريحه للقناة أنه قد وصلت أمس ناقلة تحمل 9 الآف رأس غنم قادمة من رومانيا، لافتا إلى أنه ستصل بعد غدا ناقلة تحمل 9850 رأس غنم قادمة من إسبانيا، كما من متوقع تصل ناقلة قبل العيد بيومين تحمل عدد من الأغنام قادمة كذلك من إسبانيا.

