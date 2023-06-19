النيابة العامة تكشف عن نتائج التحقيق في انفجار وحريق محوِّل محطة الهضبة الفرعية

كشفت النيابة العامة، الاثنين نتائج التحقيق في واقعة حريق أتى على محوِّل خفض الجهد الكهربائي في محطة الهضبة الفرعية؛ فأتلفه.

وتولَّت نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بحث واقعة حريق أتى على محوِّل خفض الجهد الكهربائي في محطة الهضبة الفرعية؛ فأتلفه؛ حيث قصد المحقق محل الحادثة وأخذ في معاينة الأشياء؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية.

وتـمّم إجراء استجواب القائمين على إدارة المحطة؛ فاقتضى البحث أخذ رأي أهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق؛ وأسباب إخفاق نظام الإطفاء في إخماده؛ فاستدلَّتْ سلطة التحقيق على حدوث انفجار في أحد محولات خفض الجهد، تسبب في بدء الحريق في المحطة؛ فاستدعت الحال تقصِّي حسن ممارسة الوقاية من حرائق المعدات الكهربائية؛ وفعالية أجهزة إخماد الحرائق.

وتكشَّف للمحقق واقع عدم تناسب احتياطات الأمن والسلامة مع المخاطر المحتملة؛ وقصور نظام الإطفاء الذاتي؛ نتيجة إهمال من أوكلت إليهم مهمة إدارته .

وطالت التحقيقات المنسبين إلى قسم الأمن والسلامة، الذين رُفِعَت الدعوى الجنائية في مواجهتهم في شأن سلوكهم السلبي الذي تنطبق عليه نماذج تجريمية تعالج حالة الخطر الناجمة عن الإهمال والتقصير.