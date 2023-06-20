تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الثلاثاء 20 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7964 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2431 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1329 دينار، والدولار الكندي 3.627 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2029 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2787 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3058 دينار، والدينار التونسي 1.5552 دينار، والدرهم المغربي 0.4805 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: