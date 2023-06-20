بسبب صعوبة إجراءت السفر بين البلدين المغرب تعيد فتح سفارتها في طرابلس من جديد

أعلن المغرب أنه سيعيد فتح اثنتين من بعثاته في ليبيا بعد تسع سنوات من الإغلاق .

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن القرار جاء في إطار مجموعة من التعيينات الدبلوماسية الجديدة حيث تم اختيار 23 قنصلًا لعدد من المدن حول العالم بما في ذلك العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي .

وبحسب صحيفة “عربي الجديد “واجه أكثر من 60 ألف مغربي في ليبيا صعوبات في تجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهوية منذ أن أغلقت الرباط قنصلياتها في ليبيا .

ليس من الواضح ما إذا كانت إعادة فتح القنصليتين ستتبعها خطوات لإعادة فتح السفارة المغربية في طرابلس ، حيث تم تعليق النشاط منذ الهجوم التفجيري في أبريل عام 2015 الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه وفقا للصحيفة .

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