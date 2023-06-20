انخفاض اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

وشهدت اسعار اللحوم انخفاضاً نسبياً حيث انخفضت اسعار كل من لحم الخروف الوطني ولحم الخروف المستورد ولحم البقر الوطني، كما شهدت اسعار لحم الدجاج المحلي انخفاضها بالاضافة إلى انخفاض سعر البيض المحلي والمستور بشكل ملحوظ، فيما استقرت اسعار باقي المنتجات.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: