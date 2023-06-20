انخفاض ملحوظ في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، حسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة.

وشهدت اسعار الخضروات انخفاضاً ملحوظاً في اسعار البصل والبطاطا والخيار والفلفل الحار والثوم واستقرار اسعار باقي الخضار. بينما شهدت اسعار الفواكة ارتفاعاً في التفاح الايطالي والتفاح التركي وتراجعاً نسبياً في سعر الموز والكمثري والعنب التونسي، فيما شهدت باقي الفواكة استقرارها. وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي . وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 :

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