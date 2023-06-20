مصرف شمال افريقيا يصدر اعلان جديد بشأن السيولة النقدية وسقف السحب

نوه مصرف شمال افريقيا، الثلاثاء السادة زبائن المصرف بأن السيولة النقدية متوفرة في عدد من الفروع ليوم غدا الاربعاء .
وأفاد المصرف أن نعلمكم بأن السيولة النقدية متوفرة في فرع البوانيس ووكالة صلاح الدين.
وقال المصرف “نعلمكم عن توفر السيولة النقدية في الوكالة يوم الغد الأربعاء الموافق 2023/06/21 بإمكانكم التوجه الى الوكالة في حالة رغبتكم في السحب النقدي”.
كما اشار المصرف إلى أنه وإبتداء من يوم الغد الإربعاء 2023/06/21 تتوفر السيولة في فرع البوانيس وأن السحب النقدي متوفر إلى حين نفاذ السيولة وسقف السحب 2500 دينار.
وكان المصرف قد أكد أن السيولة متوفرة اليوم الثلاثاء الموافق 20-06-2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
فرع طرابلس الرئيسي .
فرع تاجوراء .
فرع جنزور .
فرع حي الأندلس .
فرع قصر بن غشير .
فرع سوق الجمعة .
وكالة سوق الخميس امسيحل .
فرع صرمان .
فرع جادو .
فرع غريان .
وكالة الأصابعة .
فرع مزدة .
فرع الصيعان ..
وكالة رقدالين .
فرع ترهونة .
وكالة بني وليد .
مع تقديم كافة الخدمات التالية: فتح حسابات، وكافة الخدمات الإلكترونية، ويطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
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