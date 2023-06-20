مصرف شمال افريقيا يصدر اعلان جديد بشأن السيولة النقدية وسقف السحب

نوه مصرف شمال افريقيا، الثلاثاء السادة زبائن المصرف بأن السيولة النقدية متوفرة في عدد من الفروع ليوم غدا الاربعاء .

وأفاد المصرف أن نعلمكم بأن السيولة النقدية متوفرة في فرع البوانيس ووكالة صلاح الدين.

وقال المصرف “نعلمكم عن توفر السيولة النقدية في الوكالة يوم الغد الأربعاء الموافق 2023/06/21 بإمكانكم التوجه الى الوكالة في حالة رغبتكم في السحب النقدي”.

كما اشار المصرف إلى أنه وإبتداء من يوم الغد الإربعاء 2023/06/21 تتوفر السيولة في فرع البوانيس وأن السحب النقدي متوفر إلى حين نفاذ السيولة وسقف السحب 2500 دينار.

وكان المصرف قد أكد أن السيولة متوفرة اليوم الثلاثاء الموافق 20-06-2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

فرع طرابلس الرئيسي .

فرع تاجوراء .

فرع جنزور .

فرع حي الأندلس .

فرع قصر بن غشير .

فرع سوق الجمعة .

وكالة سوق الخميس امسيحل .

فرع صرمان .

فرع جادو .

فرع غريان .

وكالة الأصابعة .

فرع مزدة .

فرع الصيعان ..

وكالة رقدالين .

فرع ترهونة .

وكالة بني وليد .

مع تقديم كافة الخدمات التالية: فتح حسابات، وكافة الخدمات الإلكترونية، ويطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.