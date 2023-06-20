تعرف على القيمة المقترحة من وزارة الاقتصاد لتسعيرة رغيف الخبز الجديدة في ليبيا

كشفت دراسة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية حيال تكلفة تصنيع رغيف الخبز وتسعيرة بيعه للمستهلك خلال 2023 .

وأشارت الدراسة وفقاً لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” إلى اقتراح سعر بيع الخبز وزن 80 جرام بسعر 0.250 درهم مع احتساب أسعار الدقيق وايجار المخبز والأدوات والمولد الكهربائي والديزل والصيانة الدورية للمبنى وتكلفة استهلاك الكهرباء، والسكر والملح ومصاريف المياه والزيت والمحسنات والخميرة وغيرها من الأساسيات .

وكان مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصطفى قدارة قد أفاد في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن هناك تسعيرة جديدة للخبز، حيث أصبح الدينار يشتري أربعة أرغفة بدلاً من ثلاثة، على ألا يقل وزن الرغيف على 100 غرام.

وأوضح قدارة أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد استقرار سعر طحين المخابز في السوق المحلي وكذا المكونات الداخلة في صناعة الرغيف، لافتاً إلى أن الأسعار تشهد استقراراً خاصة للسلع الأساسية. وأظهرت بيانات حديثه لمصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية لاستيراد القمح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وصلت إلى 190 مليون دولار منها 145.6 مليون دولار للقمح الصُلْب والباقي للقمح الطري.