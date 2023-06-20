المصرف المركزي يصدر تعليمات جديدة بخصوص السيولة.. والمصارف تُعمم التعليمات

أصدر مدير إدارة الاصدار بمصرف ليبيا المركزي، تعليمات جديدة إلى المدراء العامين بالمصارف بخصوص السيولة النقدية.

وبحسب مراسلة صادرة عنه، طالب وبشكل عاجل متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية رفع سقف السحوبات للمواطنين، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع ادارة الاصدار والأقسام التابعة لها للتنسيق معها وإستلام احتياجاتهم من السيولة وتزويد فروعهم بها، وفقاً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية.

مع تأكيده على إستعدادهم التام للتنسيق في نقل أي شحنات من العملة لكافة المناطق ومدن ليبيا، وبدورها قامت المصارف بمراسلة فروعها لتقديم مقترحاتهم بطلب السيولة لسد احتياجات الفروع .

وكان مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم إلى المدراء العامين بالمصارف ورؤوساء مجالس الإدارة والمدراء للمصارف المتخصصة بخصوص تعديل مواعيد ساعات الدوام الرسمي بمناسبة حلول عيد الأضحى، بأن يكون يومي السبت والثلاثاء القادمين يوم عمل عادي.