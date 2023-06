قال المتحدث باسم ميناء طرابلس “عبد السلام الدالي” في تصريح خاص لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء، بإن دخلت ناقلتين تحمل أغنام من نوع الاسباني حيث كانت الأولى تحمل 7500 رأس غنم والتانية 7000.

وأضاف “الدالي” بأنه من المتوقع الايام القليلة القادمة وصول المزيد من الاغنام.

The post خاص.. ميناء طرابلس يكشف “لتبادل” عن عدد الأغنام التي دخلت للميناء appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا