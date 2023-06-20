خاص..السيولة لصدى: تسليم 184 مليون إلى فروع عدد من المصارف بالمدن

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 106 مليون إلى فروع مصرف التجاري جنوب البلاد .

سبها 24 مليون ، براك 20 مليون ، أوباري 20 مليون ، إدري 7 مليون ، القرضة 20 مليون ، آلات السحب الذاتي 8 مليون.

كما سلم الفريق سيولة بقيمة 28 مليون إلى فروع التجاري بالجبل الغربي وتتمثل في 8 مليون لغريان ، وكالة جامعة غريان 2 مليون ، الأصابعة 6 مليون ، ككلة 5 مليون ، درج 3 مليون ، غدامس 4 مليون .

وسلم الفريق 10 مليون إلى فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الوسطى ، وتتمثل في الخمس 3 مليون ، مصراتة 4 مليون ، مسلاته 3 مليون .

واستلم فروع مصرف الجمهورية بالجنوب 40 مليون، ويتمثل القرضابية 4.2 مليون ، الديسة 4 مليون، برقن 4.2 ، سبها 4 مليون ، وادي عتبة 3.4 مليون ، أم الأرانب 3.4 مليون ، مرزق 3.4 مليون ، تراغن 3.6 ، الكشاف 3 مليون ، أوباري 4 مليون ، غدوة 1.2 مليون ، زويلة 1.6 مليون .

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