“الدبيبة” يتابع مع وزارة الاقتصاد الإنتاج المحلي من الحبوب وتحديداً في الجنوب

تابع رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “سهيل أبو شيحة”، الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديدا في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي، معتبرا أنّ عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد.

ووجه “الدبيبة” بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من شركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وتغطية احتياج السوق المحلي، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة.

ومن جانبه قدّم “أبو شيحة” خطة الوزارة في متابعة الإنتاج المحلي في كافة المجالات ودعمه، مؤكدا دور استقرار الكهرباء في تفعيل الدوائر الزراعية وزيادة إنتاجها، بالإضافة إلى أن التنسيق جارٍ مع مزارعي القمح والشعير في الاستفادة من إنتاجهم وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه،

حضر الاجتماع مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

