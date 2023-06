كشف مصدر بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح خاص لقناة تبادل أن وزير الاقتصاد “محمد الحويج” في إجازة مؤقتة من عمله.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سهيل بوشيحة” سيحل محل وزير الاقتصاد بشكل مؤقت لحين عودة الوزير “محمد الحويج”.

