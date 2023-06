“أبوشيحة” يؤكد إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة تشجيعا لعودتهم للعمل في ليبيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” خلال لقاءه اليوم الثلاثاء مع مديرة التجارة الخارجية والاستثمار بمملكة إسبانيا “أليسيا فاريلاي”، على إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفهم عن العمل بليبيا، وذلك تشجيعا لعودة تلك الشركات للعمل مجددا في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس بحضور السفير الإسباني لدى ليبيا ومديرو إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الشركات والتسجيلات التجارية بديوان الوزارة وعدد من أصحاب الشركات الإسبانية، سبل تعزيز التبادل التجاري وعودة الشركات الإسبانية للعمل بدولة ليبيا.

وأشار الوزير المكلف إلى الاستقرار الذي تشهده ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية مما يتيح فرص الاستثمار في كافة المجالات وخاصة بالإنشاءات والبناء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، منوها إلى قانون الاستثمار الليبي الذي يتمتع بالمرونة ويمنح مزايا لجذب الاستثمار الأجنبي.

وشجع الوزير المكلف الجانب الإسباني على عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من البلدين، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات من المملكة الإسبانية لرجال الأعمال الليبيين الراغبين بالاستثمار بالمملكة الإسبانية.

