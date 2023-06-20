مصادر مطلعة تكشف اخر مستجدات صرف منحة الابناء

كشفت مصادر مطلعة ومصرفية في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، اخر مستجدات صرف منحة الابناء الدفعة الخامسة لأشهر (ابريل، مايو، يونيو) من العام 2023.

وقالت مصادر من مصرف ليبيا المركزي في تصريحات صحفية، أن منحة الأبناء لم يرد بشأنها اي شيء للمصرف.

وأضافت المصادر “المصرف المركزي بإنتظار وزارة الشؤون الاجتماعية لإستكمال الإجراءات للبدء بصرف منحة الابناء وشحن بطاقات ايفاء”.

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وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.