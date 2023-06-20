أعلان هام من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الابناء الدفعة الخامسة

صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية فرج مجاهد بشأن موعد صرف منحة الابناء الدفعة الخامسة لأشهر (ابريل، مايو، يونيو) من العام 2023.

وأكد الوكيل فرج مجاهد في تصريحات صحفية لمنصة “فواصل”، إحالة منحة الأبناء إلى المصارف التي بدورها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأربعاء إيداعها في حسابات المواطنين.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.