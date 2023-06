صفقة نفط جزائرية لتعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا

أفاد موقع “أفريكونا” الاقتصادي، بأن صفقة النفط الجزائري تعمل على تعزيز أمن الطاقة في إندونيسيا، ضمن إطار الوصول إلى هدف إنتاج مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2030.

وبحسب ما نقل الموقع، فقد نجحت شركة التكرير الإندونيسية المملوكة للدولة “بيرتامينا” بتمديد عقدها لتطوير حقل النفط والغاز “منزل لجمات الشمالي” في الجزائر، لمدّة 35 عامًا.

وتبلغ سعة مربع “منزل لجمات” في الصحراء الكبرى 35 ألف برميل يوميًا، وبلغ متوسط إنتاج النفط من مربع “منزل لجمات” نحو 14.9 ألف برميل يوميًا من يناير إلى مايو 2023.

