اقتصاد

إدارة البحوث بالمركزي تكشف لتبادل عن تقرير لأسعار المستهلك والتضخم

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، عن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد-وزارة التخطيط بإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر أبريل 2023 ليسجل 295.0 نقطة بزيادة قدرُها 6.6 نقطة ، على أساس سنوي مُقابل 288.4 نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق 2022  لِيُسجل معدل التضخم نسبة 2.3‎%، وأما على أساس شهري فقد سجل معدل التضخم خلال شهر أبريل إرتفاعاً قدره 0.2‎%عن الشهر  السابق مارس 2023.

 وأوضحت البيانات بأن تحليل اتجاهات الأسعار في المجموعات السلعية خلال شهر 4 للعام 2023، أولاً التحليل على أساس سنوي، إرتفع التضخم خلال شهر أبريل  2023 بمعدل 2.3% (على أساس سنوي) بسبب الإرتفاع في كل المجموعات السلعية عدا مجموعة الإتصالات ، والتي كان أبرزها كما يلي، إرتفاع أسعار   مجموعة  السلع والخدمات   الأخرى  بنسبة 3.4%، وإرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.3%، إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 3.0%.

بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.9%، إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.5%، إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.2%.

وبينت ادارة البحوث التحليل على أساس شهري بأن إرتفع التضخم خلال شهر أبريل  2023 بمعدل 0.2%  في بعض المجموعات السلعية، والتي كانت كما يلي, إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8%، وإرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، و إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، و إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.2%،
كذلك إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 0.1%، وإرتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.

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