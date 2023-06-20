عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف سهيل أبو شيحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة ودعم الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديدا في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي، معتبرا أنّ عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد.

كما وجه الدبيبة بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من شركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وتغطية احتياج السوق المحلي، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة.

بدوره قدّم أبو شيحة خطة الوزارة في متابعة الإنتاج المحلي في كافة المجالات ودعمه، موضحاً أنّ التنسيق جارٍ مع مزارعي القمح والشعير في الاستفادة من إنتاجهم وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسينه، مؤكدا دور استقرار الكهرباء في تفعيل الدوائر الزراعية وزيادة إنتاجها.

The post حكومة الوحدة الوطنية تبحث دعم الإنتاج المحلي من الحبوب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا