وزارة الشؤون الاجتماعية: صرف منحة الابناء لأشهر ابريل – مايو – يونيو 2023

اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية فرج مجاهد في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء عن احالة منحة الابناء الدفعة الخامسة لأشهر (ابريل، مايو، يونيو) من العام 2023 إلى المصارف.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحات نشرتها منصة “فـواصل”، إحالة منحة الأبناء إلى المصارف والتي بدورها ستباشر اعتبارا من اليوم الأربعاء إيداعها في حسابات المواطنين.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.