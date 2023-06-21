تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاربعاء 21 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 21 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8008 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2394 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1299 دينار، والدولار الكندي 3.6294 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2037 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2797 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3071 دينار، والدينار التونسي 1.5562 دينار، والدرهم المغربي 0.4808 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: