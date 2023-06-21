العابد: أصحاب المشروعات الخاصة ستتوقف مرتباتهم باستثناء هذه الفئة

أكد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”،أن أصحاب المشاريع الخاصة ستوقف رواتبهم من الدولة دون تخيير باستثناء فئة المتقاعدين.

وأشار العابد في تصريحات متلفزة، إلى أن الجمع بين القطاع العام والخاص سيضيع الفرصة على الشباب الخريجين والباحثين عن العمل.

وأضاف :” بدأنا بحملة تفتيشية على المحال التجارية والوحدات الخدمية التي تقدم الخدمات التجارية للمواطنين، ونحن نستهدف أصحاب هذه المشاريع باعتبار أنها مشاريع كبيرة ذات دخل كبير ولها سلسلة من المحال”.

ونوه إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المشاريع لديهم تعيين في الدولة، متسائلاً:”هل يعقل لرجل أعمال أو مالك لمحال أن يؤسس لمشروع ويكون لديه تعيين في الدولة؟”.

العابد أكد أن الآلية التي تتبعها وزارته في حملتها لضبط ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص تتم عن طريق السجل التجاري.