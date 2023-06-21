الحكومة توجه بدعم الإنتاج المحلي من الحبوب وتنظيم توزيع سماد اليوريا على المزارعين

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء 20 يونيو 2023، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبو شيحة لمتابعة ودعم الإنتاج المحلي من الحبوب، وتحديداً في الجنوب الليبي، وتنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من الشركة الليبية للأسمدة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كافة مستوياته، ومنها المزارعون، خاصة في إنتاج القمح والشعير بالجنوب الليبي، معتبراً أنّ عودة الدوائر الزراعية للعمل والإنتاج من قبل القطاع الخاص لا بد من أن يقابلها اهتمام وتشجيع من وزارة الاقتصاد.

كما وجه الدبيبة بضرورة تنظيم توزيع سماد اليوريا المنتج من شركة الليبية للأسمدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وتغطية احتياج السوق المحلي، وأن يصل لكافة المزارعين ومنع تهريبه للدول المجاورة.