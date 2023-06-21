السلطات الليبية ترحّل 165 مهاجراً نيجيرياً إلى بلدهم

أعلنت السلطات الليبية أنها رحّلت، إلى نيجيريا، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، 165 مهاجراً نيجيرياً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وذلك في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفذه المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا هيثم بالقاسم: «إن السلطات الليبية رحّلت 165 مهاجراً غير شرعي إلى نيجيريا على متن رحلة جوية خاصة». وأوضح أنه من بين المهاجرين الذين تم ترحيلهم «90 امرأة وتسعة أطفال».

ووُضعت النسوة مع أطفالهن في غرفة بمقر جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس، تحت حراسة شرطيات راقبن توزيع وجبات الطعام والمشروبات ومستلزمات السفر عليهن، من قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة. وتم ترحيل المهاجرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية الخاصة «البراق». وبحسب بالقاسم، فإنه «من المقرر تنظيم رحلات أخرى الأسبوع المقبل إلى نيجيريا».

وأطلقت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا وشرقها، حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.