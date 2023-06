شركة تداول التقنية تطلق خدماتها الجديدة

أعلنت شركة تداول التقنية على هامش مؤتمر soft in space المنعقد في تركيا عن مجموعة من الخدمات من أهمها تطبيق معايير PCI DSS وهي من أعلى معايير الأمن الدولية في العالم، وتوفيرها مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مع أعلى مستويات الأمان وسرية المعلومات.

كما أكدت الشركة حرصها على توفير دعم فني محلي متطور لتقليص حاجة المصارف التجارية إلى الدفع بالعملة الصعبة للاشتراك في الخدمة بالاعتماد على فريق دعم محلي متكامل يضمن جودة مختلف العمليات.

وقدمت تداول للتقنية أول بطاقة ائتمان إسلامية في ليبيا مقبولة في أكثر من 13000 نقطة بيع في جميع المدن والقرى الليبية، كما توفر أعلى مستوى دولي لتطوير تجربة المستخدم وتقدم منتج متميز بقيمة مضافة عالية يزيد من ولاء العملاء.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخدمات إلى زيادة استخدام الدفع الإلكتروني لعملاء المصارف التجارية بمقدار 4 أضعاف على الأقل في معاملات الدفع الإلكتروني وهو ما يمكن أن يضمن عوائد أعلى مع مخاطر أقل مقارنة بمنتجات الإقراض التقليدية.

في سياق متصل أعلنت تداول التقنية أنها متصلة بـ RTGS لضمان تقديم خدمات نقاط البيع وقبول المدفوعات للمصارف، وأنها حريصة على الحفاظ على مستويات مميزة من الخصوم الايداعية والأرصدة و زيادة فرص المصرف لعرض خدمات التجار من اعتمادات و قروض تجارية.

هذا و توفر الشركة الدعم الميداني عبر خدمات نقاط البيع على مدار 24 ساعة لضمان الاستقرار والتوزيع السريع من الفريق الميداني لشركة تداول.

