تداول تطلق مجموعة من الخدمات الهامة .. تعرف عليها

كشفت شركة تداول التقنية عن مجموعة من الخدمات خلال مؤتمر softin space من أهمها تطبيق معايير PCI DSS وهي من أعلى معايير الأمن الدولية في العالم.

كما أفصحت تداول التقنية استضافة مدفوعات البطاقات الدولية وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مع أعلى مستويات الأمان وسرية المعلومات.

مع تأكيد الشركة حرصها على توفير دعم فني محلي متطور لتقليص حاجة المصارف التجارية إلى الدفع بالعملة الصعبة للاشتراك في الخدمة ، وتشديدها على احتواءها على فريق دعم محلي متكامل يضمن جودة مختلف العمليات.

حيث تقدم تداول للتقنية أول بطاقة ائتمان إسلامية في ليبيا، مقبولة في أكثر من 13000 نقطة بيع في جميع المدن والقرى الليبية، مع توفيرها أعلى مستوى دولي لتطوير تجربة المستخدم وتقدم منتج متميز بقيمة مضافة عالية يزيد من ولاء العملاء.

كما تستهدف هذه الخدمات زيادة استخدام الدفع الإلكتروني لعملاء المصارف التجارية بمقدار 4 أضعاف على الأقل في معاملات الدفع الإلكتروني وهو ما يمكن أن يضمن عوائد أعلى مع مخاطر أقل مقارنة بمنتجات الإقراض التقليدية.

كما كشفت عن إتصالها الآن بـ RTGS لضمان تقديم خدمات نقاط البيع وقبول المدفوعات للمصارف، مضيفةً حرصها على الحفاظ على مستويات مميزة من الخصوم الايداعية والأرصدة وزيادة فرص المصرف لعرض خدمات التجار من اعتمادات وقروض تجارية، مع توفيرها الدعم الميداني عبر خدمات نقاط البيع على مدار 24 ساعة لضمان الاستقرار والتوزيع السريع من الفريق الميداني لشركة تداول.

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