“شكشك” يتابع مستجدات قرار مجلس الوزراء بإعادة تنسيب موظفي خارج الملاك الوظيفي إلى القطاعات والمؤسسات الحكومية

تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، خلال لقاءه بممثلين عن تجمع حراك الساحة لفائض الملاك الوظيفي، مستجدات قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 357لسنة 2023 م بإعادة تنسيب موظفي خارج الملاك الوظيفي إلى القطاعات والمؤسسات الحكومية.

حيث نص القرار الصادر عن الحكومة، بإدراجهم من ضمن ملاكاتهما الوظيفية حسب مؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية وتغيير المسارات الوظيفية حسب الجدول الموحد.

وأصدر رئيس الديوان تعليماته المباشرة للإدارة المختصة بالديوان لمتابعة تنفيذ القرار، مثنياً على سرعة استجابة الحكومة لتوصيات الديوان بهذا الخصوص، والمساهمة في حل هذه الإشكالية.

