مساعد “القذافي” قد يواجه محاكمة جنائية بتهمة قتل ضابطة الشرطة إيفون فليتشر في عام 1984

قام زميل سابق لايفون فليتشر ضابطة الشرطة التي قتلت بالرصاص خارج السفارة الليبية في لندن في عام 1984، برفع دعوى خاصة بتهمة التآمر للقتل ضد مساعد لمعمر القذافي، وأن صالح مبروك يتحمل مسؤولية مشتركة في وفاتها في قضية مدنية في المملكة المتحدة قبل عامين.

حيث تم قتل السيدة فليتشر، 25 عامًا، أثناء قيامها بتأمين مظاهرة ضد القذافي خارج المكتب الشعبي الليبي في ساحة سانت جيمس في لندن، في أبريل 1984.

وعد جون موراي، 67 عامًا، زميلته وهي تحتضر بأنه سيعثر على المسؤولين عن وفاتها.

وبعدها تم العثور على “صالح إبراهيم مبروك” مسؤولا مشتركا في وفاة السيدة فليتشر في عام 2021 في قضية مدنية رفعها السيد موراي.

وهو الآن يسعى لرفع دعوى جنائية ضد السيد مبروك، الذي يعيش في ليبيا، بعد أن أسقط المدعون العامون في المملكة المتحدة القضية ضده في عام 2017.

صرح السيد موراي لصحيفة التيليغراف: ” إن المشورة القانونية التي تلقيناها تعطينا الأمل في نجاح الدعوى الخاصة”.

وأضاف: “إنه بالتأكيد شيء لا ينبغي علينا القيام به، لأن هذه القضية يجب أن تُقدم من قبل دائرة الادعاء الملكية (CPS)”.

تعمل شركة محاماة McCue Jury and Partners بشكل مجاني وستبدأ حملة تمويل جماعي لتغطية تكاليف المقاضاة، والتي من المحتمل أن تكون مكلفة ما لم تتدخل دائرة الادعاء الملكية (CPS).

وقد حصلوا على نصيحة من خبير قال إن هذه هي الفرصة الأخيرة لإحضار السيد مبروك إلى المحكمة الجنائية.

تحصل المحامون على ملفات الشرطة ودائرة الادعاء الملكية كما يتطلعون أيضًا لتعقب المزيد من الشهود. يمكن أيضًا قبول الشهادات التي تم الحصول عليها في ذلك الوقت.

تم الفوز في الدعوى المدنية المرفوعة ضد السيد مبروك بناءً على أساس الاحتمالية، ولكن لكي تنجح المحاكمة الجنائية ، يجب إثبات القضية بما لا يدع مجالاً للشك، بمعيار أعلى.

صرح القاضي في القضية المدنية بأنه يعتبر المسألة تلبي المعيار الجنائي المطلوب.

قال مات جوري، الشريك الإداري لشركة محاماة McCue Jury and Partners: “”حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن صالح مسؤول عن مقتل إيفون أثبت إمكانية إجراء محاكمة جنائية ، مع أو بدون ما يسمى بمواد الأمن القومي”.

و يتساءل مات جوري: “هل ستستمر الحكومة البريطانية في منع تسليم السيد مبروك ومقاضاته، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟”

وقال: “حملة جون من أجل العدالة لم تنته بعد. لا تزال هناك أسئلة كثيرة بدون إجابة”.

لم يكن السيد مبروك حاضرًا عندما تعرضت السيدة فليتشر لإطلاق النار، إذ تم احتجازه من قبل الشرطة قبل الاحتجاج.

ولكن القاضي سبنسر قال إن السيد مبروك كان “مشاركا نشطا” في مؤامرة لإطلاق النار على المتظاهرين.

تم اعتقال السيد مبروك في عام 2015 في المملكة المتحدة، حيث كان يمتلك منزلًا في ريدينج، بيركشاير، ولكن بعد عامين قالت الشرطة إنه لا يمكن توجيه اتهامات لأن الأدلة الرئيسية تم الاحتفاظ بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

على الرغم من كونه المشتبه به الرئيسي في القضية، إلا أنه زعم أنه تم منحه عدة تأشيرات للعودة إلى المملكة المتحدة بين عامي 1999 و 2011 بسبب ادعاءات تشير إلى أنه تم تجنيده كـ “عميل دولة”.

وهو الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله فيما يتعلق بالقضية ونفى أن يكون له أي دور في إطلاق النار.

اعترفت ليبيا بالمسؤولية في عام 1999 ووافقت على دفع تعويض لعائلة السيدة فليتشر.

