استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء في مكتبه بالعاصمة طرابلس، وفدا من أعيان مدينة الزنتان وعددا من القيادات الاجتماعية بالمدينة، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وناقش الوفد مع “الدبيبة” آخر التطورات في المدينة، مُبدين دعمهم لحركة التنمية والتطوير التي تشهدها الزنتان مؤخرا، بفضل جهود حكومته في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة في المدينة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء ، حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين كافة، خاصة فيما يتعلق بحل المختنقات والمشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها إلى وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة عودة الحياة عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل بلدية الزنتان.

The post “الدبيبة” يستقبل وفدا من أعيان مدينة الزنتان appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا