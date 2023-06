مباحثات ليبية إسبانية لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة مع المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار الإسباني «أليسيا فاريلا» عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد المكلف إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفهم عن العمل بليبيا، تشجيعا لها للعودة للاستثمار في كافة المجالات.

ودعا بوشيحة، الجانب الإسباني على عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال الليبيين الراغبين بالاستثمار في إسبانيا.

