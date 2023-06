تابع رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” خطة وزارة العمل في تنظيم وحصر القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير” واللواء “رجب قطوسة” رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير مكتب شؤون وزارة المالية “المهدي بالقاسم”ومديرو الإدارات والمكاتب بوزارة العمل.

وقدم مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل عرضا ضوئيا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة والذي ساهم في إرباك القطاع الخاص وعدم تنظيمه، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السجل التجاري العام ووزارة العمل والتأهيل بهدف حصر الأنشطة وعدد العاملين وجنسياتهم بغية تشكيل قاعدة بيانات واتخاذ قرارات تنظيمية بشأنها.

ووجه “الدبيبة” خلال بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع العام في كل مستوياته، على أن يستثنى من ذلك نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، ويكون منتسبيه متفرغين لتطويره.

وأكد رئيس الوزراء في ذات السياق على ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص مع العام.

The post “الدبيبة” يتابع خطة وزارة العمل في تنظيم وحصر القطاع الخاص appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا