الحكومة تتابع خطة وزارة العمل في تنظيم وحصر القطاع الخاص

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، خطة وزارة العمل والتأهيل في تنظيم وحصر القطاع الخاص خلال اجتماع عقده مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، ورئيسا مصلحة السجل التجاري، وجهاز الحرس البلدي.

ووجه الدبيبة خلال الاجتماع بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري، ووزارة العمل والخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح لهم بالعمل بالقطاع العام في كل مستوياته، على أن يستثنى من ذلك نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص.