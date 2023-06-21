تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 21 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8128 د‫.‬ل – للبيع – 4.7888 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1525 ~ 5.1475 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5625 ~ 5.5200 دينار (فئة 50 €)

ب5.5725 فئة (100 €)

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 ~ 6.45 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1675 ~ 5.1625 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.1825 5.185 🇦🇪 بدل 3 الي 3.25 قروش

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب240.50 للجرام

دولار بشيك الوحدة = 5.285 ~ 5.29 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية = 5.28 ~ 5.285 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.90 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.35 %الامان