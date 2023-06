تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك في حين، يترقب المستثمرون الحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونغرس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1934.20 دولار للأونصة، وتنحصر تحركاته في نطاق 8 دولارات، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% أيضا إلى 1945.40 دولار، فيما ارتفع الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.06 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1% إلى 952.62 دولار، وهبط البلاديوم 1.9% إلى 1354.55 دولار.

The post الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا