المدير التنفيذي لشركة تداول يصرح لتبادل عن اعلان الشركة للخدمات جديدة ومنها تحصلها على ترخيص PCI DSS

قال المدير التنفيذي لشركة تداول للتقنية “علاء الدين خميرة” خلال تصريح لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاربعاء في مؤمتر soft in spaca2023, بإن ساهمت الشركة بمنتجاتها مع المصارف التجارية في دعم المواطن للتحصل على أساسيات ودعم التاجر يحافظ على مستوى المبيعات وذلك عندمت عند حدث مشكلة السيولة منذ عام 2017 حتى 2019.

وأوضح “خميرة” بأن شركة تداول تحصلت على ترخيص من مصرف ليبيا المركزي في عام 2016 تعمل مع المصارف التجارية على إطلاق منتجات دفع إلكتروني، وكان هناك حفاظ على الدورة الاقتصادية في ليبيا من خلال اطلاق منتجات مميزة مع المصارف التجارية.

وأكد المدير التنفيذي للتداول بأن بدأت الشركة بعدد محدود من النقاط البيع بـ 100 نقطة بيع تحديداً في عام 2014 ، ووصلت اليوم إلى 14 ألف نقطة بيع متواجدة في 48 منطقة في ليبيا تصل إلى مليون مستخدم، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة متوفرة في 7 مصارف كبرى في ليبيا، لأكثر من 250 فرع مصرف.

مشيراً “علاء الدين خميرة” إلى أن هذه العملية ساهمت في تحويل فكر المواطن من عملية الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي.

وأضاف “خميرة” بأن ستكون للشركة خدمات مضافة للبطاقات ومنها عملية القروض الإسلامية عبر بطاقة، وإعلان الشركة على تحصلها ترخيص PCI DSS لمعالجة بطاقات فيزا في السوق المحلي عبر معالج تداول.

