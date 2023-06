“الدبيبة” يبحث مع السفير الأمريكي ملفي إجراء الانتخابات و الإنفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه اليوم الاربعاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

من جانبه، أكد “نورلاند” على دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وناقش الطرفان، ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكدا أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.

