قالت مؤسسة occrp المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أخفى تفسير تسليم ما قيمته 4.8 مليارات دينار من شركة […]

