تنويه جديد من المصرف التجاري الوطني بشأن منحة الأبناء

نوه المصرف التجاري الوطني، اليوم الاربعاء السادة زبائن المصرف على الشروع في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (ابريل – مايو – يونيو) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها.

وأشار المصرف التجاري الوطني، الى أنه سيتم اضافتها تدريجيا في حسابات مستحقيها خلال 24 ساعة القادمة .

وكان مصرف الامان قد اعلن اليوم الخميس بأنه سيتم اليوم إدراج علاوة الأبناء بحساباتكم عن الأشهر ابريل ومايو ويونيو 2023.

وفي السياق، نوه مصرف النوران اليوم الاربعاء زبائن المصرف أنه قد تم إستلام كشوفات أسماء المنتفعين بعلاوة الأولاد عن الربع الثاني لسنة 2023م (ابريل -مايو – يونيو ).