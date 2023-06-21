مصرف الأندلس يصدر اعلان جديد بشأن ورود منحة الابناء لهذه الأشهر

أعلن مصرف الأندلس، اليوم الاربعاء للسادة عملاء المصرف بورود منحة الأبناء للربع الثاني لسنة 2023 لعدد من الاشهر (ابريل – مايو – يونيو ).

وأفاد مصرف الأندلس، الى أنه تم ايداع منحة الأبناء للربع الثاني لسنة 2023 في حسابات مستحقيها.

ويمكنكم السحب عن طريق الات الصراف الألي ATM المتواجدة في

🔹مبنى الإدارة العامة : شارع الصريم – ميدان فلسطين.

🔹برج طرابلس : مبنى البرج الدور الأرضي.

🔹فرع مصراتة :مبنى الفرع -شارع طرابلس- بالقرب من الإشارة الضوئية مركز مصراتة الطبي

أو التوجه لشباك السحب من أحد فروع مصرف الأندلس :

🔹الفرع الرئيسي :بشارع الصريم – ميدان فلسطين

🔹فرع برج طرابلس : برج طرابلس الدور الاول

🔹فرع مصراتة : شارع طرابلس – مقابل الاشارة الضوئية لمركز مصراتة الطبي