مصرف الأندلس يصدر اعلان جديد بشأن ورود منحة الابناء لهذه الأشهر

أعلن مصرف الأندلس، اليوم الاربعاء للسادة عملاء المصرف بورود منحة الأبناء للربع الثاني لسنة 2023 لعدد من الاشهر (ابريل – مايو – يونيو ).
وأفاد مصرف الأندلس، الى أنه تم ايداع منحة الأبناء للربع الثاني لسنة 2023 في حسابات مستحقيها.
ويمكنكم السحب عن طريق الات الصراف الألي ATM المتواجدة في
🔹مبنى الإدارة العامة : شارع الصريم – ميدان فلسطين.
🔹برج طرابلس : مبنى البرج الدور الأرضي.
🔹فرع مصراتة :مبنى الفرع -شارع طرابلس- بالقرب من الإشارة الضوئية مركز مصراتة الطبي
أو التوجه لشباك السحب من أحد فروع مصرف الأندلس :
🔹الفرع الرئيسي :بشارع الصريم – ميدان فلسطين
🔹فرع برج طرابلس : برج طرابلس الدور الاول
🔹فرع مصراتة : شارع طرابلس – مقابل الاشارة الضوئية لمركز مصراتة الطبي
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