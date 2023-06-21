وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن موعد شحن بطاقات ايفاء

صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد أنه سيتم شحن بطاقات إيفاء بالكامل عن ثلاثة أشهر بين يوم غد الخميس و يوم الأحد المقبل.

وأوضح الوكيل فرج مجاهد في تصريحات اعلامية “أن عملية الشحن تستغرق أكثر من 24 ساعة”.

ويوم امس، اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية عن احالة منحة الابناء الدفعة الخامسة لأشهر (ابريل، مايو، يونيو) من العام 2023 إلى المصارف اعتبارا من يوم الأربعاء وإيداعها في حسابات المواطنين.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.